Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelerek toplu açılış törenine katılmak üzere hazırlandı. Erdoğan, Rize'de afet konutlarının dağıtımını ve inşaatı devam eden hastaneleri inceleyecek. Ayrıca, Rize'de yapılacak toplu açılış töreninde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler hakkında düşüncelerini paylaşacak.

26.07.2024 20:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek toplu açılış törenine ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inerek otobüse geçti ve burada kısa bir konuşma yaptı.

Ana-baba ocağı Güneysu'da hemşehrileriyle tekrar bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirten Erdoğan, afet konutlarının dağıtımı ve atacakları bazı adımları yerinde görmek istedikleri için Rize'ye geldiklerini ve pazar akşamına kadar burada olacaklarını söyledi.

Rize Şehir Hastanesi ve Güneysu Hastanesi'nin inşaatını da yerinde inceleyeceklerini dile getiren Erdoğan, hastaneleri bir an önce Rize'ye teslim etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Rize'de yağış beklendiğine, özellikle pazar günü için öngörüldüğüne işaret ederek, yağışların Rize'nin bereketi olduğunu vurguladı.

Çay yetiştiren ve üretenlere yönelik "Çaylar ne alemde? Fakat şimdi artık makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Bu da tabii pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden ama benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rize'mizde inşallah, Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir cami yapalım istiyoruz, bu büyük cami ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz. Mevcut camiyi de daha farklı bir şekilde, o büyük cami bittikten sonra, onunla ilgili adımı da tabii ki atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Rize Valiliği önünde Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin düzenleneceğini dile getiren Erdoğan, törende gerek Türkiye gerekse dünyada olup bitenlerle ilgili tüm düşüncelerini paylaşacağını söyledi.

Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rize'de düzenlenecek Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katılması, yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunması ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

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