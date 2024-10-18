Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS 51. Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyeleri ve oluşturduğu ekosistemle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağladığını belirterek, "Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil, MESS üyelerimiz burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor." dedi.

Sarıyer'deki Grand Tarabya Otel'de düzenlenen MESS 51. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Genel Kurul'un sendika, iş dünyası ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un sendika aracılığıyla metal sanayicilerine önemli hizmetleri olduğunu ifade ederek, Akkol'u ve yönetimini tebrik etti.

Sendikanın 14 Ekim'de 65. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığını aktaran Erdoğan, "O günden bugüne metal iş kolunda faaliyet gösteren işverenlerimiz Türkiye'nin sanayi atılımlarında her zaman öncü roller üstlendi. Sanayi ihracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştiren otomotiv sanayisi, demir-çelik, dayanıklı tüketim gibi sektörlerle üretimin lokomotifi olan 264 üye şirket sendikamızın çatısı altında yer alıyor. Üyeleri ve oluşturduğu ekosistemle MESS 1 milyon kişiye istihdam imkanı sağlıyor. Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil, MESS üyelerimiz burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesleki eğitim alanında 50 bin bursiyere ulaşıp eğitime destek veren sendikayı bu sosyal sorumluluk projelerinden dolayı kutladı.

İnsana yapılan yatırımın bir ülkenin geleceğine yapılmış en büyük ve en kalıcı yatırım olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşıyacak olanın insan kaynağının niteliğini artırmaya dönük "MESS Yarınım" tarzı projeler olduğunu dile getirdi.

"Başarılara yenilerini eklemek için yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptıkları katkılar için kuruluşundan bugüne MESS bünyesinde gayret gösterenlere ve tüm metal sanayicilerine ülke ve millet adına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Burada şu hakikati tekrar vurgulamak istiyorum: Son 22 yılda milli gelirimizin 236 milyar dolardan 1,1 trilyon doları aşmasında, ekonomimizin her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyümesinde, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olmamızda, iş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamımızın 33 milyon sınırına yaklaşmasında, ihracatımızın 36 milyar dolardan 261 milyar dolara yükselmesinde, hasılı Türkiye ekonomisinin son 22 yılda her alanda gerçekleştirdiği atılımlarda sizlerin katkısı asla yadsınamaz. Birlikte elde ettiğimiz tüm bu başarılara yenilerini eklemek için yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)