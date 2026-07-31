Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor.' - Son Dakika