Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra Ukhnaa onuruna resmi akşam yemeği verilecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.00/18.00/18.30)
Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı'nı Ağırladı - Son Dakika
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