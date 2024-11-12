Güncel

Çok tartışılmıştı! Bu pozisyonlarda hakemler ne konuştuğu belli oldu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Sandu ile görüştü

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Moldova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail soykırımının sürdüğü Filistin'de insani krizin felaket boyutunda olduğunu, Lübnan'da da durumun iyice kötüye gittiğini, Türkiye'nin bölgede sükünetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hazır bulundu.