Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye'nin kendi halkınca yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış, bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti."