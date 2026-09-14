Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrencilere) Kendinize, ülkenize güvenmenizi özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrencilere) Kendinize, ülkenize güvenmenizi özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrencilere) Kendinize, ülkenize güvenmenizi özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Öğrencilere) Kendinize, ülkenize güvenmenizi özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum' - Son Dakika