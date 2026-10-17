Erdoğan: Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos'a gaz sevkiyatı

Erdoğan: Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos'a gaz sevkiyatıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osman Gazi) Üzerindeki 21 farklı üniteyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osman Gazi) Üzerindeki 21 farklı üniteyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir"
Kaynak: AA