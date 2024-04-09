Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve gelecek süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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