Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel, Vesayet Odaklarının Tesirinden Kurtulamadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Oğuz Özel hakkında yaptığı açıklamada, Özel'in özgürleşemediğini ve koltuğunu borçlu olduğu vesayet odaklarının emrinden çıkamadığını ifade etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
26.03.2025 18:41:25. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel, Vesayet Odaklarının Tesirinden Kurtulamadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?