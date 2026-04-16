Cumhurbaşkanı Erdoğan PAB üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor

16.04.2026 20:19
Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında Türkiye'de bulunan PAB üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağlamak ve adaleti temin etmek temasıyla toplanan 152'nci Genel Kurulun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel kurul kapsamında alınacak kararların, yapılacak tartışmaların, buradaki tespit, tenkit ve tekliflerin aynı şekilde icra edilecek komite toplantıları, forum oturumları ve yan etkinliklerin aramızdaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendirmesini Gazze'deki mezalim başta olmak üzere mevcut sorunların çözümüne katkı vermesini temenni ediyorum" dedi.

'PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİK TOPLANTISI TAM 137 YILDIR ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞLEVİ YERİNE GETİRİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026'nın ilk genel kuruluna başarıyla ev sahipliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, Sayın Meclis Başkanımızı ve milletvekillerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Son olarak Genel Sekreterlik görevini 12 yıldır başarıyla yürüten Sayın Martin Chungong'a Birliğe yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, bu önemli vazifeyi devralacak arkadaşımıza muvaffakiyetler diliyorum. Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı tam 137 yıldır çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. 'Herkes İçin Demokrasi' anlayışıyla parlamenter demokrasiye açılan Birliğin siz kıymetli mensuplarına bu akşam bir kez daha teşekkür ediyorum. Diyalog ve iş birliği imkanlarının artırılması, barış ve adalet odaklı girişimlerin yoğunlaştırılması temelinde birliğin üstlendiği misyonu çok kıymetli buluyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

