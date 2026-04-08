Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Telefonda Görüştü

08.04.2026 22:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Telefonda Görüştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
Advertisement
