Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.
Erdoğan, Malezya'ya gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısı öncesi, Türkiye'den ayrılmak üzere olan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile görüştü - Son Dakika
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