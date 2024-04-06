Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zerdari ile telefonda görüştü.
Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.
Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.
Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
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