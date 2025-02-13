Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından onuruna verilen resmi devlet yemeğine katıldı.
Erdoğan, mevkidaşı Asıf Ali Zerdari ile ikili görüşmesinin ardından onuruna verilen resmi devlet yemeğine iştirak etti.
Cumhurbaşkanlığı Binası'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
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