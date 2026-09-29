Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz"

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin ve milletin malına el uzatanla işimiz olamaz" - Son Dakika
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