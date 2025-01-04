Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de taziye evini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de, vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın taziye evini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.