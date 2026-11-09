Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız"
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9.11.2026 13:12:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız" - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız" - Son Dakika