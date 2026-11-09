Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Umutluyuz, barış için çok daha ümitvarız" - Son Dakika