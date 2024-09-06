Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve güvenlik alanında zafiyete uğratılmasını hedefleyen ırkçılık tuzağının merkezinin sanal alem olduğunu vurguladı. Bu açıklama, dijital ortamda yaygınlaşan ırkçılık ve ayrımcılığa karşı uyarı niteliği taşırken, ülke güvenliği ve birliğine yönelik tehditlere dikkat çekiyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
7.09.2024 04:47:01. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Sanal Alemde Irkçılık Tuzağı Var - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?