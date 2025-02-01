Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçı Barış Manço'yu Andı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Barış Manço'yu ölümünün 26'ncı yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.