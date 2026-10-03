Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışına katılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışına katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılacağı duyuruldu.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak hastanenin yatırım bedelinin 39 milyar lira olduğu belirtildi.

Paylaşımda, 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 40 diyaliz yatağı ve 65 ameliyathanenin bulunduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanŞehir HastanesiŞanlıurfaGüncelSon Dakika

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