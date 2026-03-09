Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın Bölgemizde Daha Fazla Yayılmadan Bir An Evvel Sona Erdirilmesi Gerektiğinin Altını Tekrar Çiziyoruz

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda yaptığı konuşmada bölgedeki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyor; çatışma, kaos, kriz ve istikrarsızlık ihraç etmeyi dış politikalarının merkezine yerleştirenlere inat, bizler bu coğrafyada barış ve refah iklimini tesis etmekte, bunun için mücadele etmekte, bu yolda sonuna kadar yürümekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Gazze'deki gelişmeler, İran'a yönelik saldırılar ve bölgesel gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 10 Ekim'de imzalanan mutabakata rağmen sahadaki insani trajedinin sürdüğünü belirten Erdoğan, İsrail'in sistematik saldırılarıyla Gazze halkını hedef almaya devam ettiğini söyledi. Erdoğan, son beş ayda 640'tan fazla Gazzelinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığını ifade etti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de saldırıların sürdüğünü belirten Erdoğan, 7 Ekim 2023'ten bu yana söz konusu bölgelerde 1120'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 12 bin kişinin yaralandığını kaydetti. Erdoğan, "İsrail, uluslararası toplumun dikkatinin Gazze'den başka yerlere kaymasını fırsat bilerek iki devletli çözüm yolunu tamamen dinamitleme peşindedir" dedi.

"İçinde 300'ü aşkın masum çocuğun da olduğu 1500'e yakın İranlı hayatını kaybetti"

Erdoğan, 28 Şubat itibarıyla İran'a yönelik saldırıların bölgesel gerilimi artırdığını belirterek şunları söyledi:

"Tüm bunlara 28 Şubat itibarıyla bir de komşumuz İran'a yönelik saldırılar eklenmiştir. 10'uncu günü geride kalan saldırılarda şimdiye kadar içinde 300'ü aşkın masum çocuğun da olduğu 1500'e yakın İranlı hayatını kaybetti."

İran kaynaklı füze ve drone saldırılarına paralel olarak gerilimin hızla tırmandığını belirten Erdoğan, karşılıklı misillemelerle hem can kayıplarının hem yıkımın hem de krizin ekonomik maliyetinin arttığını ifade etti.

"Balistik unsurlar etkisiz hale getirildi"

Türkiye'ye yönelen balistik unsurlara ilişkin de açıklama yapan Erdoğan şöyle konuştu:

"Geçen hafta ve bugün ülkemize doğru gelen balistik unsurlar vakitlice etkisiz hale getirilmiş, gerekli uyarılar İran tarafına çok net olarak iletilmiştir."

"Yeni bir müzakere süreci mümkündür"

Erdoğan, bölgesel gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızdaki manzara ne kadar ümit kırıcı olursa olsun biz umutsuz değiliz. Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi ve gelecek nesilleri tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni bir müzakere süreci mümkündür. Hatta olmalıdır. Sizleri de vesile kılarak bugün bir kez daha savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyor; çatışma, kaos, kriz ve istikrarsızlık ihraç etmeyi dış politikalarının merkezine yerleştirenlere inat, bizler bu coğrafyada barış ve refah iklimini tesis etmekte, bunun için mücadele etmekte, bu yolda sonuna kadar yürümekte kararlıyız."