Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünde seçimsiz 3,5 yıl bulunduğunu belirterek, bu dönemin ülkenin hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Erdoğan, bu süre zarfında hedeflere ulaşabilmek için gereken özveriyi göstermenin ve bu fırsatı değerlendirmenin gerekliliğini vurguladı.
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29.09.2024 05:35:01. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: 3,5 Yıl Seçimsiz Dönem Avantajdır - Son Dakika
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