Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Matruşka ittifakı' seçmenin haberi yok - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Matruşka ittifakı' seçmenin haberi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'matruşka ittifakı' var ve bundan seçmenin haberi yok"

23.03.2024 14:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'matruşka ittifakı' var ve bundan seçmenin haberi yok"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Matruşka ittifakı' seçmenin haberi yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Matruşka ittifakı' seçmenin haberi yok - Son Dakika
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