Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Matruşka ittifakı' seçmenin haberi yok

Emekli Vatandaşlar Düşük Maaşlarına Tepki Gösterdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Halk Ege Et Marketlerde yüzde 20 indirimle et almak isteyen emekli vatandaşlar, düşük emekli maaşlarına tepki gösterdi. Emekliler, maaşlarıyla geçinmekte zorlandıklarını ve et almanın lüks olduğunu belirtti.