Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Matruşka ittifakı' seçmenin haberi yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'daki huzurevlerinde çiçek dikti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana'daki huzurevlerinin sakinleriyle çiçek dikti. Göktaş, Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği kapsamında huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti ve çiçek dikti. Bakan Göktaş, yaşlıların tecrübesinden istifade etmek ve onlara saygı göstermek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.