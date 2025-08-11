CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, şehadetlerinin 8'inci yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı
