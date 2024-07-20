Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Yarbay Demirkan için Başsağlığı Mesajı Yayınladı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, Yarbayımızın ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz 2024 tarihindeki arama tarama faaliyeti esnasında el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit harekat bölgesinde yaralanan ancak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diliyor, Yarbayımızın ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız."