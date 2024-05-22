Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist yayılmacılık uyarısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist yayılmacılığın devam etmesi halinde dünyanın yeni çatışmalara gebe olduğunu belirtti. Erdoğan, uluslararası toplumu bu konuda uyararak, barış ve istikrarın korunması için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
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22.05.2024 20:50:04. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist yayılmacılık uyarısı - Son Dakika
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