Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı'na saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı'na saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı\'na saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, saldırıda yaralanan Fico'ya acil şifalar diledi ve Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

15.05.2024 21:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı'na saldırıyı kınadı - Son Dakika

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