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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'ye destek vereceğini ve iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı
05.01.2024 - 19:25,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Somali, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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