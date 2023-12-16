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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet...
16.12.2023 - 21:39,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz"

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet... - Son Dakika
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