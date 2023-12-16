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Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı•
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz"
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal medya) Yine bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet... - Son Dakika