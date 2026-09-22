Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz"
Kaynak: AA