Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır"
Kaynak: AA
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