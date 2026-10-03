Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak"
Kaynak: AA