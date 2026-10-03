Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye süreci) Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. İki senedir evlerde ağıtlar yükselmiyor"
Kaynak: AA