Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programında konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programında yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın bu yıl düzenlediği yaz okullarında 700 binden fazla katılımcıya ulaşarak yeni bir rekora imza attığını belirtti.

Vakfın bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencin hayatına dokunduğunu söyleyen Erdoğan, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi haline geldiğini ifade etti.

Erdoğan, 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencinin Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladığını, 232 bin öğrencinin tecvit eğitimi aldığını, 387 binden fazla gencin ise Osmanlıca derslerine katıldığını anlattı.

Yüz binlerce öğrencinin birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını kaydeden Erdoğan, "Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenabıallah sizleri nazarlardan saklasın diyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençleri fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocaları tebrik ettiğini belirterek, "81 vilayetimizde, 625 ilçemizde 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençliğin milletin atardamarı olduğunu söyleyen ve bunun özellikle altını çizmek istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz, kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor."

"Ne yaparlarsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler"

Erdoğan, TÜGVA gibi göz bebeği olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri bunlar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir, sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır, sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın, rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz."

(Sürecek)