Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi) Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi) Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi) Türk dünyası olarak, sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz"
Kaynak: AA