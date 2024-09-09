Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin mevcut zorlukları aşarak daha da güçleneceğini ve uluslararası arenada çok farklı bir lige yükseleceğini ifade etti. Erdoğan, ülkenin ekonomik potansiyeline olan inancını vurguladı ve bu süreçte atılacak adımların önemine dikkat çekti.
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10.09.2024 00:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Güçlenecek - Son Dakika
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