Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Filistin davası için verdiği samimi mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Filistin davası için verdiği samimi mücadelenin en yakın şahidi, tüm gruplarıyla Filistinli kardeşlerimizdir."
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Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu ve görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli olurken, trafik ekipleri de uyarılarda bulundu. Bolu kent merkezinde ise sağanak yağış devam ediyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, kaymakamlık lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait 4 mezarda altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu. Eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 31 yaşındaki bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne ağır yaralandı, kızı ise hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Canacankatan, kronik hastaların ilaç kullanımı konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini belirtti ve bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini söyledi.
Karabük il merkezi ve ilçelerinde dün başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolu ile D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden beri kar yağışı aralıklarla devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağışın ardından bazı kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Seben ilçesinde hayvancılık yapan Aydın Atalay, keçilerini merada otlatırken kar yağışıyla karşılaştı. Hayvanlarını ağıla götüren Atalay, keçilerin kar yağışı altında ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi. Bakan Bak, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilen törene katıldı. Konuşmasında, İstanbul'un bisiklet şehri olacağını vurgulayan Bakan Bak, herkesi spor yapmaya ve hareket etmeye davet etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise İstanbul'un dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacağını belirtti ve bu durumun sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.
İzmir'de, silah ve mühimmat ticareti yaptığı değerlendirilen G.B. ve D.B'nin otomobillerinde yapılan aramada 15 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca namlusu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. G.B. tutuklanırken, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de 4 katlı bir binada çıkan yangının ardından ailenin kapısına bırakılan bir kağıtta yazılı 'çok sevinmeyin, iyi şeyler hala yolda' mesajı aileyi tedirgin etti. Aile, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilimin dışında kaldıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, 'Rakiplerimizin arasındaki ilişki, hastalıklı ilişki olarak geliyor. Bizi kasıtlı olarak içeriye çekmeye çalışıyorlar' dedi.
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