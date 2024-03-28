Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, olgun bir demokrasiye sahiptir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 6 bin 299 çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 6 bin 299 çiftin başvurduğunu belirterek, başvuruların değerlendirildiğini ve olumlu sonuçlanan çiftlerin evlilik öncesi eğitimlere alındığını, resmi nikahın ardından da kredilerin hesaplarına yatmaya başlayacağını söyledi. Göktaş ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin personel alımının Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.