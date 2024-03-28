Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, olgun bir demokrasiye sahiptir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, olgun bir demokrasiye sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin rüştünü defalarca ispat ettiğini ve olgun bir demokrasiye sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin seçim sisteminin dünyaya örnek olacak seviyede olduğunu vurguladı.

28.03.2024 16:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, rüştünü defalarca ispat etmiş, olgun bir demokrasiye sahiptir. Seçim sistemimiz her açıdan dünyaya örnek olacak seviyededir."

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, olgun bir demokrasiye sahiptir - Son Dakika

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