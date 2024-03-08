Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'na ve TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek. Görüşme İstanbul'da saat 14.30'da başlayacak ve 16.30'da sona erecek. Ardından saat 19.00'da TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak.

08.03.2024 01:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'na ve TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy??????? ile görüşecek.

(İstanbul/14.30/16.30/19.00)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek - Son Dakika

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