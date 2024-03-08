Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'na ve TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy??????? ile görüşecek.
(İstanbul/14.30/16.30/19.00)
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.
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