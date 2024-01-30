Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi estetik ve tarihi değerleri koruyan kentlerle donatacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin mimarisini estetik, tarihi ve kültürel varlıkları koruyan kentlerle güzelleştireceklerini belirtti. Huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen Erdoğan, kentlerin planlamasında ve yapılaşmasında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentlerle donatacağız"
Kaynak: AA