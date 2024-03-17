Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst geçitlerin israf olduğunu iddia edenlere yanıt verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst geçitlerin israf olduğunu iddia edenlere yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst geçitlerin israf olduğunu söyleyenlere karşı çıkarak, 'Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı? Sadece sizin malum mahfillere harcadığınız rakamlar bilinir gibi değil' dedi.

17.03.2024 20:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine 'İsrafı bıraktık' diyor. Hangi israfı? Sadece sizin malum mahfillere harcadığınız rakamlar bilinir gibi değil"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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