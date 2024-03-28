Erdoğan: Valizler dolusu dolarlar, avrolar sayılamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor."
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Akçaabat Belediyesi, DOKAP ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Meyveciliğin Geliştirilmesi' projesi kapsamında çiftçilere ücretsiz meyve fidanı dağıtıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin amacının çiftçilere ekonomik getirisi yüksek ürünler yetiştirmelerine destek olmak olduğunu belirtti ve tarımsal potansiyeli en verimli şekilde kullanma kararlılıklarını vurguladı.
İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenledikleri iftar programında yaklaşık 2 bin yetim çocuğa çeşitli hediyeler takdim etti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2013'te ramazanın 15. gününü Dünya Yetimler Günü olarak belirlemesinin ardından, üye ülkelerde yetimlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şube Başkanı Safi Arpaguş, programda katılımcılara ve hayırseverlere teşekkür etti.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen 10 bin bebek zıbın takımı Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin'e doğru yola çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Adıyaman'da dikilen zıbınlar, Gazze'deki ihtiyaç sahibi bebeklere ulaştırılmak üzere Mersin Havalimanı'na dualarla gönderildi.
VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları aşarak ulaştıkları enerji nakil hattındaki arızayı gidererek, bölgeye elektrik verilmesini sağladı. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren elektrik arıza ekibi, vatandaşların mağdur olmaması için sahada canla başla çalışıyor. Kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde yaşanan enerji kesintilerine anında müdahale eden ekipler, kesintisiz enerji sağlamaya çalışıyor.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'yı kapsayan bölgede enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlar yaptı. AEDAŞ, 128 yeni trafo merkezi kurarak enerji altyapısını güçlendirdi ve aydınlatma direkleri ile armatürleri yeniledi. Ayrıca şebeke tesisleri ve kapasite artışı için çalışmalar yapıldı. AEDAŞ, ilçelerde enerji arzını sağlamak için orta gerilim fider tesis çalışmalarına başladı ve yeraltı kablolu şebekelerin bir kısmını tamamladı. Gelecek yıllar için de planlamalar yapıldı.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, bir enerji üretim şirketi tarafından Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına hibe edilecek olan 8 kamyonun ilk partisini oluşturan 4 adedinin teslim alındığını açıkladı. İkinci parti kamyonların ise Nisan ayı içerisinde araç parkına dahil olacağı belirtildi.
2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin kent genelinde 14 spor tesisinde, 14 farklı branşta spor tutkunlarına yönelik spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.
Kayseri'de düzenlenen iftarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli idareciler ve memurlar bir araya geldi. İftar öncesi yapılan konuşmada, eğitimcilerin model olma ve iyi insan yetiştirme sorumluluğu vurgulandı.
Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.
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