NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.