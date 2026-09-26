Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelelerini izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelelerini izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelelerini izledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından düzenlenen 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası', Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından düzenlenen 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası', Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güreşlerin yapıldığı er meydanını ziyaret ederek final mücadelelerini takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı izledi. Finalde, Başpehlivan Mustafa Taş ve Başpehlivan Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana girişte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Bakan Bak ve Federasyon Başkanı Türkiş, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın kemer hediye etti. İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilal Erdoğan da müsabakaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte takip etti.

11 YAŞINDAKİ KÜÇÜK PEHLİVAN DAVUTOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Alanda kurulan er meydanındaki final müsabakasını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun özel davetlisi olarak Balıkesir'den İstanbul'a gelen 11 yaşındaki küçük pehlivan Osman Ali Davutoğlu ile bir araya da geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da dünyaya gelen ve küçük yaşta ailesini kaybettikten sonra 3,5 yaşındayken Türk Diplomat Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki küçük pehlivanla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, final müsabakasını bir süre takip ettikten sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanAtatürk HavalimanıTürkiyeGüncelSon Dakika

Irak Başbakanı ez-Zeydi BM’de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı Irak Başbakanı ez-Zeydi BM'de Türkiye-Ürdün-Suriye enerji koridorlarını anlattı
Kadın trafik polisi arızalanan midibüsü tek başına itti Kadın trafik polisi arızalanan midibüsü tek başına itti
Putin’den Ukrayna ve Avrupa açıklaması: Seçim günkü saldırı olmasa masaya oturacaktık Putin'den Ukrayna ve Avrupa açıklaması: Seçim günkü saldırı olmasa masaya oturacaktık
Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti
18 bin köy çocuğuna eşeğiyle kitap taşıyan gurbetçi: “Ruhum bu ülkede“ 18 bin köy çocuğuna eşeğiyle kitap taşıyan gurbetçi: "Ruhum bu ülkede"
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
19:33
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
18:11
Çarpıcı iddia Sarallar ve Şahinlerin MHP’deki görüşmesi başladı
Çarpıcı iddia! Sarallar ve Şahinlerin MHP'deki görüşmesi başladı
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
16:59
İran’ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump’tan net yanıt
İran'ın Hürmüz için 7 günlük teklifine Trump'tan net yanıt
16:53
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 19:38:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelelerini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei