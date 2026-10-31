Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz." - Son Dakika