Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz."
Kaynak: AA