Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek önemlidir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek önemlidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmanın değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmenin önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının korunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu ve bu değerlere bağlı kalacağını ifade etti.

20.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize düşen, yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek önemlidir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmek önemlidir - Son Dakika
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