Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından yurda döndü.

Özel uçak TC-CAN ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Kendisini bekleyenlerle tokalaşarak sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.