Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda mitinge katılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda mitinge katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak\'ta Madenci Anıtı\'nda mitinge katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katılacak.

10.02.2024 04:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitinge katılacak.

(Zonguldak/14.00)

Kaynak: AA

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