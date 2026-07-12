Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar eski Emiri Hamed bin Halife Al Sani için taziye mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar eski Emiri Hamed bin Halife Al Sani için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Katar eski Emiri Hamed bin Halife Al Sani için taziye mesajı
12.07.2026 12:00  Güncelleme: 12:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar eski Emiri Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar eski Emiri Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başbakanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım; Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük emeği bulunan, İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta değerli kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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